Москва, 3 июля, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила штрафовать блогеров в России на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран. Соответствующие обращения организация направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

«Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах», — говорится в тексте письма, который приводит РИА Новости.

Кроме штрафа, ассоциация также призвала вносить в реестр иностранных агентов тех блогеров, которые будут систематически нарушать этот запрет. В организации также отметили, что в сложившихся геополитических условиях одной из главных задач для страны является сохранение её экономической независимости.

Авторы обращения считают, что без введения указанной меры Россия не сможет развивать собственное конкурентное производство.

13 мая министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что иностранные агенты должны быть полностью лишены возможности зарабатывать деньги в России. Кроме того, он предложил давать статус иноагента за деятельность, наносящую вред духовно-нравственным ценностям.

25 мая депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о новом законопроекте об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов. Документ касается третьих лиц, помогающих иноагентам обходить действующие законодательные меры.

По словам Вассермана, принятие нового закона закроет выявленные лазейки для таких лиц. Парламентарий всё же признал, что этот законопроект не сможет полностью ограничить деятельность иноагентов.

17 июня глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что его ведомство призывает запретить российским компаниям размещать рекламу у иноагентов, получивших штрафы за недостоверную информацию о Вооружённых силах России.