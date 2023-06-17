Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Минцифры предложил запретить российским компаниям размещать рекламу у ионогенов со штрафами за фейки о Вооружённых силах России. Об этом 17 июня сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава министерства Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета», — сказал он.

Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о российской армии.

Как сообщало 17 июня ИА Регнум, министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экономиста Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и псковского политика Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

По заявлению министерства, режиссёр выступал против российской специальной военной операции по защите Донбасса и выражал поддержку властям Украины. Кроме того, он негативно высказывался в отношении российских граждан.

В мае депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал в беседе с ИА Регнум о новом законопроекте, призванном ужесточить контроль за деятельностью иноагентов. По его словам, инициатива должна закрыть для иноагентов лазейки по обходу законодательства. При этом депутат не исключил, что некоторым известным личностям удастся снять с себя статус иностранного агента.