Вашингтон, 3 июля, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Соединённых Штатов Америки Майк Пенс заявил, что согласен с высказываем главы государства Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Michael Vadon Майк Пенс

«Думаю, это является констатацией факта», — сказал бывший вице-президент США Пенс в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, Майк Пенс подчеркнул необходимость продолжения поставок оружия Тайваню для способности острова противостоять Китаю. «То, что мы хотим, — это политика сдерживания», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором 21 июня во время благотворительного вечера в Калифорнии по сбору средств на предвыборную кампанию.

Позднее государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать слова американского президента. Он подчеркнул, что и США, и Китай могут говорить и делать то, что может не понравиться другой стороне.