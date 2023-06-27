Москва, 2 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Число платных мест в программах специализированного высшего образования в новой системе будет регламентировано и не превысит количества бюджетных. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«В рамках новой системы высшего образования предлагается <…> регламентировать количество платных мест, которое не должно превышать общего числа бюджетных мест», ― уточнили в беседе с ТАСС в пресс-службе ведомства.

Кроме того, планируется расширить круг лиц, имеющих право на обучение в магистратуре новой системы за счёт федерального бюджета. На бюджетные места смогут поступить как выпускники программ бакалавриата и специалитета в рамках текущей системы образования, так и базовых программ в рамках новой.

В Минобрнауки подчеркнули, что особенности приёма на этот уровень образования в настоящее время прорабатываются.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проектом предполагается, что в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Сроки обучения соответственно составят от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.

Трёхступенчатую систему протестируют в шести российских вузах: в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Министр науки и высшего образования в России Валерий Фальков сказал, что переход на новую систему высшего образования займёт до трёх лет и завершится в 2026 году. По его словам, массовый переход на новую систему произойдёт в 2025 году.