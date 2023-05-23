Минобрнауки: массовый переход на новую систему в вузах будет в 2025 году
Минобрнауки: массовый переход на новую систему высшего образования прогнозируется в 2025 году
Москва, 23 мая, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования в России Валерий Фальков сказал, что переход на новую систему высшего образования займёт до трёх лет и завершится в 2026 году.
«Проект рассчитан на три года. Ключевыми, конечно, будут 2023–2024 годы», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Минобрнауки РФ добавил, что массовый переход на новую систему произойдет в 2025 году.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.
Предполагается, что в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Таким образом, для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.