Белград, 13 марта, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Сербия должна как можно быстрее ввести санкции против России, заявил 13 марта министр экономики страны Раде Башта.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.

Конфликт на Украине может продлиться еще долго, а указанное «давление» очень вредит экономике Сербии, заявил Башта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики требуют от него ввести санкции против России и признать Косово и угрожают в случае отказа прекратить поддержку страны.

В вопросе о введении антироссийских санкций Белград будет руководствоваться «интересами Сербии», отмечал также Вучич.