Лозанна, Франция, 2 июля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В швейцарском городе Лозанне задержали семь участников беспорядков, сообщил 2 июля Sputnik.

Global Look Press/Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com

Эти люди, шесть из которых — подростки в возрасте 15–17 лет, напали в ходе ночных беспорядков на сотрудников полиции, применив «коктейли Молотова» и камни. Седьмой задержанный — 24-летний швейцарец.

Среди несовершеннолетних три девочки — боснийского, португальского и сомалийского происхождения, три мальчика — сербского и грузинского происхождения, а также швейцарец.

Как сообщили в городской полиции, всего в ночных беспорядках участвовали свыше ста человек. Они разгромили несколько магазинов. Очевидцы утверждают, что среди участников беспорядков есть дети младше 15 лет.

Беспорядки в Лозанне, находящейся во франкоязычном кантоне Во, начались после призыва в социальных сетях присоединиться к протестам, продолжающимся с 28 июня в ряде городов Франции.

Протесты, переросшие в нападения на полицию и погромы, начались во Франции после гибели в пригороде Парижа Нантере 17-летнего араба. В отказавшегося остановить автомобиль подростка — нарушителя правил дорожного движения выстрелил полицейский.

Полиция заявила, что действия её сотрудника были оправданными, поскольку подросток, находясь за рулём автомобиля, пытался сбить его. Протесты начались после того, как в социальных сетях появилось видео убийства подростка.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 июля во Франции задержали более 700 человек. В ходе беспорядков пострадали 45 правоохранителей.

Накануне, 1 июня, глава Компартии Франции Фабьен Руссель предложил отключить социальные сети, пока беспорядки не прекратятся. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти предупредил, что за участие несовершеннолетних в беспорядках уголовную ответственность понесут их родители.