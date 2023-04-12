Варшава, 2 июля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек не знает, какова будет реакция болельщиков Уимблдона на выступления игроков из России и Белоруссии. Она призналась, что её предположить трудно. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом теннисиста считает справедливым решение организаторов турнира просить игроков выражать свою политическую позицию по ситуации на Украине.

«Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают», ― заявила она.

Свёнтек считает, что спортсмены должны демонстрировать хорошие ценности, что лично она и собирается делать.

«Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — подчеркнула первая ракетка мира.

В 2023 году году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года. Уимблдонский международный теннисный турнир требует от россиян выступать под нейтральным флагом, не демонстрировать государственные символы, не делать заявлений в поддержку, а также не сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

При этом в 2022 году организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него нет российских спонсоров, поэтому он будет играть так же, как играл на всех остальных турнирах и выступит с радостью. Карен Хачанов считает, что нужно следовать правилам, что теннисисты и делают. Он напомнил, что спортсмены выступают без флагов с февраля.

Теннисистка Анастасия Потапова назвала неожиданным и приятным решение организаторов Уимблдона о допуске российских теннисистов к участию в турнире 2023 года.