Лондон, 1 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев прокомментировали условия участия в Уимблдоне. Об этом 1 апреля сообщает Sports.ru.

Валерий Шарифулин/ТАСС Карен Хачанов и Даниил Медведев (слева направо)

Уимблдонский международный теннисный турнир требует от россиян выступать под нейтральным флагом, не демонстрировать государственные символы, не делать заявлений в поддержку, а также не сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах», — сказал Медведев, добавив, что выступит на состязаниях с радостью.

«Если это все, что требуется, — хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем», — рассказал Хачанов, отметив, что спортсмены выступают без флагов с февраля.

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий».

Как сообщало ИА REGNUM, шестая ракетка в мире и первая в России, 27-летний теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника 26-летнего Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева, выступающего на турнире под четвертым номером.