Теннисистка Потапова оценила решение о допуске россиян на Уимблдон
Потапова назвала приятным и неожиданным решение о допуске российских теннисистов на Уимблдон
Москва, 9 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Неожиданным и приятным оказалось решение организаторов Уимблдона о допуске российских теннисистов к участию в турнире 2023 года. Такое мнение высказала 9 апреля теннисистка Анастасия Потапова.
«Я считаю, что это приятное для нас решение, конечно. Потому что никто не хочет просто пропускать турнир Большого шлема. Очень было неожиданно и приятно», — привёл её слова ТАСС.
Теннисистка подчеркнула, что в ситуации с допуском российских спортсменов на турнир им оставалось только ждать, а потому они рады такому решению.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». При этом в 2022 году организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире.
Теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев 1 апреля оценили условия участия в Уимблдоне.