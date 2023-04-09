Москва, 9 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Неожиданным и приятным оказалось решение организаторов Уимблдона о допуске российских теннисистов к участию в турнире 2023 года. Такое мнение высказала 9 апреля теннисистка Анастасия Потапова.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Потапова

«Я считаю, что это приятное для нас решение, конечно. Потому что никто не хочет просто пропускать турнир Большого шлема. Очень было неожиданно и приятно», — привёл её слова ТАСС.

Теннисистка подчеркнула, что в ситуации с допуском российских спортсменов на турнир им оставалось только ждать, а потому они рады такому решению.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». При этом в 2022 году организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире.

Теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев 1 апреля оценили условия участия в Уимблдоне.