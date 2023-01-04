Вашингтон, 2 июля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. На фоне конфликта с Россией из сочувствия к жителям Украины западные издания активно муссируют все темы, связанные с «историей» Украины. Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество. На это указали авторы статьи в The American Conservative.

Известия/Тарас Петренко

Издание отметило, что странные исторические нарративы начали поступать с Украины уже после распада СССР. Публикаторы добавили, что история любого народа так или иначе не лишена домыслов, однако не стоит их доводить до абсурда.

«Постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью», ― подчеркнуло издание.

При этом придумывают историю Украины не только в Киеве. Так, журнал Ukrainian Magazine утверждает, что украинские цивилизации восходят к 4800 году до н. э. и Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой.

Авторы статьи уверены, что ни при каких обстоятельствах не должно происходить вымарывание русской истории Украины. Это касается предложения о переименовании России в Московию и превращения художника Казимира Малевича в украинца.

ТАС с сожалением констатировал, что такое положение дел уже долгое время существует на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, идея переименования России в «Московию» популярна среди украинских националистов. Её подхватили и украинские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский в марте дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос такого переименования.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что этот вопрос обсудят с экспертами. По его словам, Петр I решил переписать, в том числе с помощью украинцев, историю «Московии», и тогда возникло название «Россия». По мнению Ткаченко, Россия «приспособила» историю «Руси-Украины».

За 30 лет после распада СССР Украина из одной из самых передовых советских республик превратилась в страну с одним из самых низких уровней жизни в Европе, потеряла территории, численность её населения сократилась минимум на 10 миллионов человек. На фоне этого Киев активно пытается избавиться от всего русского. В стране переименовывают улицы и населённые пункты, сносят памятники советским солдатам, писателям и военачальникам, отказываются от преподавания русского языка в школах.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что процессы «дерусификации, декоммунизации и деколонизации», о которых объявил Киев, приведут к логическому финалу — полному демонтажу украинской государственности.