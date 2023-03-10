Киев, 11 марта, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Возможность переименования России в Московию поручил «тщательно проработать» президент Украины Владимир Зеленский премьер-министру страны Денису Шмыгалю. Об этом 10 марта сообщает издание «Страна. ua», ссылаясь на соответствующее заявление на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Вопрос о переименовании России в Московию был актуализирован Зеленским в связи с тем, что петиция с таким предложением, размещённая на сайте президента Украины, набрала необходимые для её рассмотрения 25 тыс. голосов. Авторы петиции выдвинули инициативу об изменении названий «Россия» и «Российская Федерация» на «Московия» и «Московская Федерация». Петиция была внесена на сайт в ноябре 2022 года.

Как указал Зеленский, вопрос о переименовании России в Московию требует тщательной проработки. Президент Украины указал, что он обратился с просьбой о комплексной проработке предложения к премьер-министру Шмыгаю. Предполагается привлечь к проблеме экспертов из различных научных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петиция о переименовании Российской Федерации в Московскую Федерацию собрала необходимое количество голосов.