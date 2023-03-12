Киев, 12 марта, 2023, 22:37 — ИА Регнум. На Украине, возможно, Россию официально будут называть «Московией». Об этом заявил 12 марта министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, в эфире украинского телемарафона.

Министерство культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

«Будем говорить с экспертами, рассматривать этот вопрос. Очевидно, что он имеет историческую подоплеку, потому что история с «Московией» появилась во времена Петра I, решившего переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю «Московии», и собственно тогда возникло название «Россия». Таким образом, они с тех пор пытались утащить историю Руси-Украины, Киева и приспособить ее для Санкт-Петербурга, Москвы, тундры и всех других мест», — сказал Ткаченко.

Министр отметил, что ему симпатична идея переименования, но своё мнение обязательно должны сказать эксперты.

Напомним, что идея переименования России в «Московию» популярна среди украинских националистов. Её подхватили и украинские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос такого переименования.