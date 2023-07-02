Пекин, 2 июля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Провокационная деятельность НАТО по отношению к России приведёт к серьезным проблемам в Европе и всём остальном мире, написал в своей статье обозреватель китайской газеты «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Так он оценил проведение учений Североатлантического альянса Air Defender 23. По мнению Сюй Хайюня, целью указанных маневров стала провокация против России.

Автор публикации отметил, что украинский конфликт уже привел к глобальному продовольственному и энергетическому кризисам. Кроме того, он полагает, что ситуация вокруг Украины может обрушить европейскую экономику, и это вскроет политические, социальные, культурные и расовые противоречия в Европе.

Сюй Хайюнь добавил, что действия НАТО приносят огромный ущерб безопасности ЕС, а также расширяют нестабильность и неопределенность в мире.

Как сообщало ИА Регнум, учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. Они стали крупнейшими в истории альянса. В учениях приняли участие 10 тыс. военных и 250 самолетов (в том числе новейшие истребители F-35) из 20 стран. Кроме членов НАТО, на маневры были приглашены Япония и Швеция.

21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя учения Air Defender, предупредила, что на любые попытки подорвать суверенитет России и её территориальную целостность будет дан ответ.