Москва, 21 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Любые попытки создать угрозу суверенитету России и её территориальной целостности не останутся без последствий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 21 июня на брифинге, комментируя военные учения НАТО Air Defender.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По её словам, сам сценарий таких учений в очередной раз подтверждает направленность военной машины НАТО не на оборону, а на всестороннее сдерживание России и даже отработку вариантов нападения на неё.

«В этих условиях хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ не останутся без последствий для их инициаторов», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что США и их союзники разрабатывают планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником. Понятно, кого именно они под этим подразумевают.

Захарова напомнила, что в последние десятилетия Североатлантический альянс всегда указывал Россию в качестве учебной цели.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Германии стартовали военно-воздушные учения НАТО Air Defender — крупнейшие в истории альянса. В манёврах задействованы 10 тыс. военных из 25 стран, в том числе 6 тыс. военнослужащих бундесвера.