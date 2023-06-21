МИД об учениях НАТО: попытки создать угрозу России не останутся без ответа
МИД об учениях НАТО Air Defender: попытки создать угрозу России не останутся без последствий
Москва, 21 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Любые попытки создать угрозу суверенитету России и её территориальной целостности не останутся без последствий. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 21 июня на брифинге, комментируя военные учения НАТО Air Defender.
По её словам, сам сценарий таких учений в очередной раз подтверждает направленность военной машины НАТО не на оборону, а на всестороннее сдерживание России и даже отработку вариантов нападения на неё.
«В этих условиях хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ не останутся без последствий для их инициаторов», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что США и их союзники разрабатывают планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником. Понятно, кого именно они под этим подразумевают.
Захарова напомнила, что в последние десятилетия Североатлантический альянс всегда указывал Россию в качестве учебной цели.
Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Германии стартовали военно-воздушные учения НАТО Air Defender — крупнейшие в истории альянса. В манёврах задействованы 10 тыс. военных из 25 стран, в том числе 6 тыс. военнослужащих бундесвера.