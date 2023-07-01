Вашингтон, 2 июля, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Политика администрации действующего американского президента Джо Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией, заявила в видеообращении в своём микроблоге бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

Взрыв ядерной боеголовки

По ее словам, к такой опасной ситуации привела позиция Белого дома по Украине и опосредованнное участие Соединённых Штатов в противостоянии Киева с Москвой. Габбард отметила, что такая деятельность вызывает всё больше предложений по вводу войск НАТО на украинскую территорию.

Экс-парламентарий предупреждает, что в итоге всё может закончиться прямой конфронтацией стран Североатлантического альянса с Россией. Она напомнила, что РФ обладает самым большим ядерным потенциалом в мире.

Габбард также указала на то, что американские власти говорят о возможной ядерной войне так, как будто речь идёт об очередном локальном конфликте. Бывший член Конгресса добавила, что администрация США плохо понимает эту ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бедой факт наличия у президента США Джо Байдена права распоряжаться ядерным оружием. Бывший российский лидер также охарактеризовал главу Белого дома как коррупционера, страдающего деменцией и претендующего на переизбрание.

30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о планах Польши разместить у себя ядерное оружие США. Он отметил, что якобы это будет ответом на появление российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум рассказал, что Варшава ещё несколько лет назад заявляла о готовности разместить у себя ядерное оружие США. По его словам, намерение Польши является стремлением страны выступить главным партнёром США на европейском континенте, чтобы стать «смотрящим в Европе».