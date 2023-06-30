Брюссель, 30 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. На фоне размещения Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Польша намерена принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия. Об этом 30 июня заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин заявил, что Москва по запросу Минска разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Глава государства отметил, что США на протяжении десятков лет размещают своё ядерное оружие в других государствах.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности незамедлительно применить ядерное оружие в случае проявления агрессии в отношении республики. По мнению белорусского президента, никто не захочет конфликтовать со страной, которая имеет ядерное оружие.

Лукашенко 27 июня рассказал, что большая часть ядерного оружия уже прибыла в республику. Он уточнил, что его будут охранять не бойцы ЧВК «Вагнер», а российские и белорусские военные.