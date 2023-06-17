Москва, 17 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бедой, что президент США Джо Байден может распоряжаться ядерным оружием. Бывший глава государства напомнил о возрасте американского лидера и назвал его страдающим деменцией коррупционером, претендующим на переизбрание.

Комментируя заявление американского лидера о «безответственном» решении российского руководства разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, Медведев напомнил, что Штаты сами разместили часть своих арсеналов в Европе — Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, а также в Турции.

«И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас. Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент Россия Владимир Путин заявил, что Москва по запросу Минска разместит ТЯО на территории Белоруссии. Он напомнил, что США, десятилетиями размещает ядерное оружие в других странах.

9 июня Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнётся 7 или 8 июля, после завершения подготовки соответствующих сооружений. Контроль над оружием остаётся за Москвой.

16 июня в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент России заявил, что ядерное оружие страна применит только в случае угрозы государственности. При этом он отверг распространённую на Западе идею о сокращении ядерных арсеналов.