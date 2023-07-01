Лион, Франция, 1 июля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Глава города Лиона Грегори Дусе попросил полицию Франции прислать подкрепление из-за беспрецедентных по интенсивности беспорядков, сообщил 1 июля BFM TV.

Евгений Полойко/РИА Новости Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во Франции

«Нам нужно подкрепление, больше сил национальной полиции, чтобы обеспечить безопасность в Лионе. Прошлой ночью нашей полиции было недостаточно, чтобы справиться со всеми эксцессами», — заявил Дусе.

По словам Дусе, в городе идут многочасовые грабежи, местная полиция перегружена, сил для устранения беспорядков не хватает. Как говорят полицейские, участники беспорядков быстро перемещаются.

Участники беспорядков перемещаются по городу как пешком, так и на велосипедах и самокатах. По данным мэра, они разграбили за ночь около 40 магазинов, сожгли порядка 20 автомобилей.

В Лионе в результате беспорядков ранили 35 полицейских. В рабочем районе Волькс-ан-Велин четверых правоохранителей ранили из огнестрельного оружия, отметил Дусе.

Отмечается, что в Лион вечером прибудут силы французского спецназа — Республиканские роты безопасности (CRS).

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в районе Парижа Нантере прошли похороны Наэля Мерзука — 17-летнего жителя Франции арабского происхождения.

Его гибель от рук полицейского во время попытки задержать юношу стала поводом к беспорядкам во Франции. Подростка полицейский застрелил 27 июня. После того как 28 июня в интернет попало видео с места ЧП, начались беспорядки.

Только за одну ночь во Франции задержали 1311 участников протестов и погромов. Полиция страны расследует два уголовных дела. Одно против полицейского, застрелившего подростка. Другое — по факту покушения на умышленное убийство сотрудника полиции, поскольку, по версии МВД, Мерзук при задержании пытался сбить правоохранителя машиной.