Москва, 1 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели телефонные разговоры по инициативе Сухума и обсудили вопросы сотрудничества. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания

В ходе разговора Бжания заявил о полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного порядка и защите граждан.

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии», — говорится в сообщении.

Ранее Бжания заявил, что поддерживает действия Путина по противодействию мятежу и ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооружённого мятежа. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся вооружённым мятежом и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны. Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением переговоров с Пригожиным. Согласовав это с российским лидером, ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

Путин поблагодарил россиян за сплочённость, военных и силовиков за верность долгу и подчеркнул, что Россия всегда уважала патриотизм офицеров и солдат «Вагнера», но амбиции некоторых людей привели к тому, что ЧВК использовали фактически втёмную.