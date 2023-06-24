Гагра, Абхазия, 24 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания полностью поддерживает действия российского лидера Владимира Путина, направленные на ликвидацию попытки вооружённого мятежа в России. Его слова 24 июня привела пресс-служба абхазского лидера.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка», — указал Бжания.

Глава республики выразил уверенность в том, что благодаря решительности и мудрости президента России эта попытка будет успешно решена в соответствии с российскими Конституцией и законами.

Также Бжания отметил, что республика при любом развитии ситуации продолжит исполнение своих союзнических обязательств перед Россией, и призвал абхазских граждан, включая участвующих в СВО, не вестись на провокации и не участвовать в противоправных действиях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт призвал основателя ЧВК «Вагнер» отказаться от своих планов, сложить оружие и не допустить внутреннего конфликта на территории России. Глава региона указал на то, что амбиции руководителя не должны зачёркивать прошлых заслуг рядовых бойцов военной компании. При этом он напомнил, что область тесно сотрудничала с ЧВК в вопросах подготовки бойцов своих добровольных народных дружин.

До этого глава СВР председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачать российское общество и начать братоубийственную гражданскую войну провалилась. Он подчеркнул, что россияне показали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. Глава СВР добавил, что Россия продолжает бороться за своё будущее, национальный суверенитет и ведёт отражение агрессии тоталитарно-либеральных западных режимов, которая является беспрецедентной по своему масштабу.