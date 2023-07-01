Лион, Франция, 1 июля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Отряды спецназа полиции направлены во французский город Лион, где неизвестные устроили стрельбу из автоматического огнестрельного оружия. Об этом 1 июля сообщил журналист местного издания Lyon Mag Жюльен Дамбуаз в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Как уточнил журналист, видеозапись с камер наблюдения, где неизвестные стреляли из автоматического огнестрельного оружия на улице Лиона, попала в социальные сети. Сотрудники полиции направлены в город для выяснения обстоятельств стрельбы.

Дамбуаз напомнил, что в коммуне Мейзье, расположенной к востоку от Лиона, мужчина, оставшийся неизвестным, расстрелял камеры городского видеонаблюдения из охотничьего ружья. Также в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлён мощный взрыв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 270 участников беспорядков были арестованы в городах Франции, из них свыше 80 задержаний произошло в Марселе, где в ночь на 1 июля беспорядки переросли в грабежи, поджоги и акты вандализма.

Кроме того, для борьбы с беспорядками были мобилизованы 45 тысяч человек, а также задействованы силовики из спецподразделений французской полиции RAID, GIGN и BRI. В парижском регионе и в провинции, по словам главы МВД, задействованы бронетранспортеры Национальной жандармерии, включая 14 колесных бронированных автомобилей и четыре «Кентавра», способных двигаться вперёд под огнем.