Париж, 1 июля, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Более 270 участников беспорядков были арестованы в городах Франции, из них свыше 80 задержаний произошло в Марселе. Об этом 41 июля сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

По словам Дарманена, по состоянию на 01:30 мск полицией задержано более 270 участников беспорядков, из них свыше 80 задержаний произошло в Марселе, где в ночь на 1 июля беспорядки вылились в грабежи, поджоги и акты вандализма.

Как уточнил Дарманен, в Марсель прибывают значительные подкрепления после просьбы мэра города Бенуа Пайана прислать силовиков для обсепечения безопасности в городе на фоне нарастания случаев вандализма, грабежей и поджогов.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки во Франции начались после гибели от рук полиции 17-летнего подростка, которого задержали для проверки документов, когда он находился за рулём автомобиля. Подросток проигнорировал требования полиции и был застрелен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 45 тысяч сотрудников полиции привлекли для борьбы с беспорядками во Франции, и развернули дополнительно множество подразделений. В парижском регионе и в провинции, по словам главы МВД Дарманена, задействованы бронетранспортеры Национальной жандармерии, включая 14 колесных бронированных автомобилей и четыре «Кентавра».

Также сообщалось, что несколько местных журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа.