Москва, 2 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. До тех пор, пока власти России не ограничат импорт вычислительной техники, отечественным производителям будет сложно добиться её изготовления в больших объёмах и по приемлемым ценам. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов. Так он прокомментировал новость о том, что о подобных мерах задумались в российском Минпромторге.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«На мой взгляд, это правильно. Поскольку такой импорт очень похож на наркоманию. Пока всё это не ограничить принудительно, таскать оттуда технику в любом случае будет выгоднее, чем искать здесь отечественные аналоги. Потому что каналы везде налажены, взятки везде проплачены, всё схвачено», — сказал Ашманов.

По его словам, надо преодолеть «лицемерную отмазку», что «пусть отечественные производители сделают не хуже и дешевле, и вот тогда мы на них перейдём».

«За суверенитет придется платить, — заявил Ашманов. — По крайней мере первое время. Но как только у наших производителей возникнет достаточный тираж, их продукция и улучшится, и подешевеет. Поэтому я считаю, что запрет импорта правильный».

При этом он обратил внимание на то, что значительное количество функций того, что импортируется в Россию, рационально не обосновано.

«Например, большое количество компьютеров вообще заточены под игры. Они мощные, для того чтобы на них играли. А у нас идёт СВО. Почему надо тащить игровые компьютеры в страну, которая ведёт боевые действия, непонятно. Какой-нибудь радикал вообще предложил бы, что всех геймеров надо мобилизовать и усадить операторами дронов на передовой. Со смартфонами аналогичная история — большая часть смартфонов нужна только для развлечения и воспитания цифровой зависимости», — подытожил Ашманов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Министерстве промышленности и торговли России изучают возможность ограничения параллельного импорта в РФ техники и комплектующих большинства зарубежных брендов. По данным СМИ, из списка параллельного импорта оборудования могут исключить технику Acer, Asus, MSI и многих других производителей.

Кроме того, звучат мнения о том, что нужно запретить поставки любого оборудования, если в России производятся его аналоги. Несогласные с подобной идеей считают, что местные производители не смогут удовлетворить весь спрос.