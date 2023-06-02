Москва, 2 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. До тех пор, пока власти России не ограничат импорт вычислительной техники, отечественным производителям будет сложно добиться её изготовления в больших объёмах и по приемлемым ценам. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил IT-предприниматель, эксперт в области разработки программного обеспечения Игорь Ашманов. Так он прокомментировал новость о том, что о подобных мерах задумались в российском Минпромторге.

IT-бизнесмен Ашманов одобрил идею властей РФ о запрете параллельного импорта вычислительной техники
Иван Шилов ИА REGNUM
Электроника

«На мой взгляд, это правильно. Поскольку такой импорт очень похож на наркоманию. Пока всё это не ограничить принудительно, таскать оттуда технику в любом случае будет выгоднее, чем искать здесь отечественные аналоги. Потому что каналы везде налажены, взятки везде проплачены, всё схвачено», — сказал Ашманов.

По его словам, надо преодолеть «лицемерную отмазку», что «пусть отечественные производители сделают не хуже и дешевле, и вот тогда мы на них перейдём».

«За суверенитет придется платить, — заявил Ашманов. — По крайней мере первое время. Но как только у наших производителей возникнет достаточный тираж, их продукция и улучшится, и подешевеет. Поэтому я считаю, что запрет импорта правильный».

При этом он обратил внимание на то, что значительное количество функций того, что импортируется в Россию, рационально не обосновано.

«Например, большое количество компьютеров вообще заточены под игры. Они мощные, для того чтобы на них играли. А у нас идёт СВО. Почему надо тащить игровые компьютеры в страну, которая ведёт боевые действия, непонятно. Какой-нибудь радикал вообще предложил бы, что всех геймеров надо мобилизовать и усадить операторами дронов на передовой. Со смартфонами аналогичная история — большая часть смартфонов нужна только для развлечения и воспитания цифровой зависимости», — подытожил Ашманов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Министерстве промышленности и торговли России изучают возможность ограничения параллельного импорта в РФ техники и комплектующих большинства зарубежных брендов. По данным СМИ, из списка параллельного импорта оборудования могут исключить технику Acer, Asus, MSI и многих других производителей.

Кроме того, звучат мнения о том, что нужно запретить поставки любого оборудования, если в России производятся его аналоги. Несогласные с подобной идеей считают, что местные производители не смогут удовлетворить весь спрос.