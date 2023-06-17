В России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
Глава Минцифры Максут Шадаев: власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Об этом заявил 17 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Запрет может последовать на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги», — пояснил министр.
Кроме того, Минцифры вместе с Минпромторгом обсуждают идею запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран, поскольку в России есть свои конкурентные аналоги, а также запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования, в том числе НР и IBM.
Первые смартфоны Samsung, завезенные в Россию по параллельному импорту, появились в мае 2022 года.
Также глава Минцифры заявил, что в России не обсуждали запрет параллельного импорта iPhone.
Как сообщало 2 июня ИА Регнум, в министерстве промышленности и торговли рассматривают вариант ограничить параллельный импорт в страну техники и комплектующих большинства зарубежных брендов. Так, консорциум «Вычислительная техника» выступил с предложением исключить из списка параллельного импорта оборудования технику Acer, Asus, MSI.
Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что в Россию с мая по декабрь 2022 года в рамках параллельного импорта ввезли 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд.
Параллельный импорт вводился в России для удовлетворения спроса на популярные зарубежные товары, а также как мера поддержки для бизнеса и экономики.