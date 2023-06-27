Будапешт, 27 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает военным преступником президента России Владимира Путина. Он заявил об этом 27 июня в интервью немецкой газете Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Нет. Для меня нет», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского президента.

Глава венгерского правительства отметил, что вопрос о военных преступлениях, по его мнению, лучше поднять после завершения боевых действий, и добавил, что для достижения перемирия и переговоров по нему нужно убедить сесть за стол переговоров конфликтующие стороны.

«Плохая идея попросить их сесть за стол переговоров и сказать: «Подойдите к столу, и я вас арестую», — пояснил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта на сайте МУС появилось сообщение о выдаче ордера на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обоих обвинили в «совершении военных преступлений» на территории Украины.

При этом суд не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН, также заседающему в Гааге. В основе работы МУС лежит Римский статут, который не ратифицировали ни Россия, ни США, ни ещё десятки стран. При этом власти Соединённых Штатов после принятия МУС решений против американских граждан в 2019 году ввели против него санкции.