Брюссель, 30 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. ЕС собирается использовать сверхприбыль от использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо на первом дне саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, Евросоюз рассчитывает, что заработок от заблокированных средств будет составлять 3 млрд евро в год. При этом глава правительства подчеркнул, что европейские страны должны выработать юридический механизм, который бы позволил избежать ущерба для финансовой стабильности ЕС.

Де Кроо добавил, что особую роль в процессе получения сверхприбыли играет Бельгия, где находятся 90% всех российских активов, замороженных в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля немецкая газета Die Welt написала, что Еврокомиссия пришла к заключению, что замороженные активы России потребуется вернуть Москве после окончания специальной военной операции. В Брюсселе якобы поняли, что эти средства нельзя будет передать Киеву из-за юридических проблем.

При этом в ЕС предложили инвестировать замороженные активы в европейские государственные облигации, а Киеву направлять доход с вкладов, который может достигать 2,6% в год. 11 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз нашёл способ, который бы позволил использовать заблокированные российские активы для восстановления Украины.

26 июня газета Financial Times сообщала, что Германия выступает против планов ЕС направить на помощь Киеву замороженные активы России.