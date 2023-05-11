Брюссель, 11 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. У Евросоюза есть юридическое заключение о том, что активы России можно использовать для восстановления Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Согласно юридическому заключению, мы можем работать с этими активами, которые были иммобилизованы», — приводит издание его слова.

Виганд также добавил, что замороженные средства, в частности активы Центробанка России, пойдут на восстановление инфраструктуры Украины после завершения конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря Государственного секретариата страны по экономике Фабиана Майенфиша, Швейцария считает юридически возможным использовать средства ЦБ России, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Майенфиш уточнил, что речь идёт о сумме 7,4 млрд франков ($8,3 млрд). Вместе с тем позиция Швейцарии по замороженной недвижимости и активам России на сумму $8,1 млрд не изменилась.

Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что ранее президент Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все средства на оказание помощи Киеву. Об этом 4 мая объявил бельгийский премьер-министр королевства Александер Де Кроо в Гааге.

Депутат Госдумы Алексей Диденко назвал Бельгию «барыгой» за изъятие активов России. «Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — такое заявление сделал Диденко.