Брюссель, 30 июня, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза в ходе первого дня саммита ЕС в Брюсселе поддержали «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования вооружённого конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Европейский союз и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения максимальной широкой международной поддержки», — говорится в документе по итогам первого дня встречи.

Кроме того, страны — члены Евросоюза допустили появление и других мирных инициатив, подчеркнув, что любые подобные инициативы должны в первую очередь базироваться на полном уважении независимости и суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Верховной рады, посвящённого Дню конституции страны, заявил о невозможности допущения заморозки конфликта. Он также добавил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», которая предусматривает в том числе отвод российских войск с территорий, которые украинская сторона считает своими.

4 октября 2022 года украинский президент подписал указ о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта.