Киев, 29 июня, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Киев получает информацию о действиях Военно-космических сил (ВКС) России от западных стран. Об этом 29 июня сообщил советник командования военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«Информацию о взлёте стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнёры», — рассказал он.

Он подчеркнул, что полученную от запада информацию используют подразделения противовоздушной обороны. Игнат добавил, что на Украине также работают радиотехнические войска. Самой большой проблемой для ПВО он назвал российские баллистические ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года бывший сотрудник американской разведки Грег Остин сообщил, что США помогают украинской армии следить за действиями российской армии. Он добавил, что Великобритания, Польша и прибалтийские страны также передают Киеву разведанные.

Кроме того, на Украину регулярно приезжают иностранные наёмники для участия в боевых действиях. Сегодня, 29 июня, в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовных дел о наёмничестве против 160 человек из 33 стран.

27 мая 2023 года российская армия нанесла высокоточный удар по месту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В это время там проходило совещание. Кроме двух украинских генералов от удара погибли порядка 20 иностранных наёмников и советников.