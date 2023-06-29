Москва, 29 июня, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар по Краматорску, в результате чего ликвидированы два генерала ВСУ, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наёмников и советников. Об этом 29 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юрий Смитюк/ТАСС Ракетный комплекс «Искандер»

Он сообщил, что удар нанесли 27 июня по месту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников», — рассказал Конашенков.

Ранее отставной офицер разведки США Скотт Риттер сообщил, что от удара по Краматорску погибли американские военные советники, прибывшие помогать ВСУ. По его данным, они прилетели через Румынию на вертолётах, выключив транспондеры. Бывший разведчик заявил, что погибших «целая куча».

Также сообщалась информация, что волонтёр могла раскрыть место сбора инструкторов НАТО в Краматорске.

Пострадавший от удара в Краматорске американский наёмник Ник Дакворт в беседе с CNN признал, что ракетный удар пришёлся по пункту временной дислокации одной из бригад ВСУ. Он также сообщил о ещё одном пострадавшем наёмнике, который прибыл из Великобритании.