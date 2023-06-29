Москва, 29 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Россия и Китай подчеркнули важность работы по предотвращению космической гонки вооружений. О необходимости переговоров по юридическому регулятору этой области 29 июня сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

«Акцентирована важность скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и применения силы в отношении космических объектов», — сказано в сообщении по итогу российско-китайских консультаций по космической безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве отдельно подчеркнули необходимость соглашений о неразмещении оружия в космосе. Россия и Китай сошлись во мнениях по космической безопасности и условились далее взаимодействовать по вопросу на профильных площадках.

Также за предотвращение гонки вооружений в космосе выступили страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Министры иностранных дел стран-участниц объединения заявили о поддержке политики предотвращения гонки вооружений, в том числе путём переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа.

Ранее глава Американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что США вступили в космическую гонку с КНР из-за его «секретной» космической программы, продолжая сотрудничество с Россией в космосе. Он отметил успехи Пекина в пилотируемой программе, но подчеркнул, что американское законодательство не позволяет США взаимодействовать с Китаем по космическим вопросам.

Однако 8 марта США обнародовали доклад разведки, в котором ключевым соперником Штатов в космосе назвали Россию. 14 апреля представитель американского космического командования Джон Олсон заявил, что российско-китайские планы по освоению Луны указывают на важность и масштаб стратегической конкуренции в космосе.