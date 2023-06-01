Кейптаун, 2 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) призывает провести переговоры для заключения многостороннего соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе, говорится в декларации, принятой главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры [иностранных дел государств БРИКС] заявили о своей поддержке политики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего документа», — сказано в документе.

С 1 по 2 июня в ЮАР проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран указанного объединения. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА Регнум 26 октября заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского Министерства иностранных дел Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что ряд стран, включая Россию, призвал разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космосе. Помимо РФ, об этом попросили Китай, КНДР, Белоруссия, Венесуэла, Никарагуа и Сирия.

Дипломат также обратился к ООН с предложением начать разрабатывать механизм по контролю за наращиванием вооружений в космосе.