Москва, 29 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Когда некоторые авторы заявляют, что подводный аппарат «Титан» расплющило, словно консервную банку, они проводят не вполне корректное сравнение, так как погибшее судно не смялось, а лопнуло, будто стеклянная бутылка, которую пытались раздавить. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 июня заявил историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин, комментируя информацию Daily Mail о том, что «Титан» могут частично реконструировать из найденных обломков, чтобы понять, из-за чего он погиб.

Dmitry Rozhkov. Николай Черкашин.

Как пояснил Черкашин, уже в настоящее время можно сказать, что случилось с «Титаном». При этом бытует не вполне верное сравнение, что, мол, этот подводный аппарат раздавило как консервную банку. По его словам, если бы подводный аппарат был сделан из стали, то так и было бы. Его бы расплющило, как жестяную банку. Но корпус «Титана» изготовили из углепластика. А значит, корректнее было бы сказать, что его раздавило, как стеклянную бутылку.

«Бутылка не давится, а лопается вдребезги. Вот почему обломки и лежат. Никакого эффекта консервной банки там нет. Сегодня прошли сообщения, что найдены даже останки тел. И это вполне вероятно, потому что в случае разлёта осколков тела не должны пострадать. Они не деформированы. Они должны лежать там без особых внешних повреждений», — сказал Черкашин.

По его словам, главное, что уже обнаружено точное место аварии. И когда все осколки будут найдены, станет ясно, в каком месте произошёл роковой надлом или трещина.

При этом он подчеркнул, что никакого «чёрного ящика» на этом аппарате не было, и потому последних слов его экипажа и пассажиров никто не услышит. Но даже если бы прибор для записи и наличествовал, он просто не успел бы что-то записать. По словам Черкашина, всё произошло мгновенно и неожиданно.

«Не было никакого ожидания смерти или борьбы за жизнь. Всё решилось в какие-то доли секунды», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что данный подводный аппарат следует считать авантюрной самоделкой, которая не прошла никаких комиссии или сертификаций. Тем более что «Титану» придали цилиндрическую форму, а не сферическую, как следовало бы в случае таких глубоких погружений. Это, по мнению Черкашина, был роковой просчёт.

«Отдельное изумление вызывает джойстик, работавший по Bluetooth. Это уже верх всякого авантюризма и технической нелепости», — подытожил офицер-подводник.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что береговая охрана США заявила о поднятии со дна обломков «Титана» с возможными останками погибших. По словам главы комиссии по расследованию случившегося, нужно провести серьёзную работу для понимания того, какие факторы привели к гибели подводного аппарата с людьми на экстремальных морских расстояниях и глубинах. Это позволит не допускать подобных инцидентов впредь.

Кроме того, есть данные, что основатель частной американской компании OceanGate Стоктон Раш, который управлял «Титаном», не гнушался самых разных способов привлечения клиентов и порой действовал «довольно хищно».

Также он заявлял, что OceanGate отказывают в сертификации исследовательского оборудования якобы из-за того, что технологии, которые используют в компании, опережают отраслевые стандарты. Эти реплики плохо согласуются с информацией о том, что для изготовления цилиндрического корпуса «Титана» использовали устаревшее сочетание углеродного волокна и титановых крышек с торцов.