Лондон, 26 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Основатель частной американской компании OceanGate Стоктон Раш, который управлял принадлежащим ему батискафом «Титан», применял различные методы для привлечения к экспедициям. Об этом 26 июня сообщил британской газете Times глава компании по производству подлодок Triton Submarines Патрик Лахи.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

По данным издания, глава OceanGate Раш шёл на многое, чтобы сделать экспедиции прибыльными.

«Он [Раш] мог убедить даже того, кто знал и понимал риски… это было действительно довольно хищно», — сказал Лахи.

Раш также говорил, что OceanGate отказывают в сертификации исследовательского оборудования якобы из-за того, что технологии, которые используют в компании, опережают отраслевые стандарты.

При этом Лахи подчеркнул, что для изготовления цилиндрического корпуса «Титана» использовали устаревшее сочетание углеродного волокна и титановых крышек с торцов. Такая схема изначально была опасной и непредсказуемой.

Как сообщало ИА Регнум, расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан» возглавила береговая охрана США. На подводном судне, кроме Раша, погибли ещё четыре человека: французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Аппарат отправился к месту гибели «Титаника» 18 июня. С ним потеряли связь через 1 час 45 минут после погружения. В ходе поисков на дне океана нашли обломки батискафа. По оценке экспертов, разрушение корпуса произошло мгновенно, погибшие не успели испытать боль.

Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин в беседе с ИА Регнум предположил, что на борту «Титана» произошёл взрыв из-за неисправных аккумуляторных батарей. По версии береговой охраны США, произошёл взрыв, направленный внутрь, — имплозия.