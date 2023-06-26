В Британии рассказали о «хищных» методах владельца батискафа «Титан»
Times: владелец пропавшего батискафа «Титан» Раш «хищно» искал известных клиентов для экспедиций
Лондон, 26 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Основатель частной американской компании OceanGate Стоктон Раш, который управлял принадлежащим ему батискафом «Титан», применял различные методы для привлечения к экспедициям. Об этом 26 июня сообщил британской газете Times глава компании по производству подлодок Triton Submarines Патрик Лахи.
По данным издания, глава OceanGate Раш шёл на многое, чтобы сделать экспедиции прибыльными.
«Он [Раш] мог убедить даже того, кто знал и понимал риски… это было действительно довольно хищно», — сказал Лахи.
Раш также говорил, что OceanGate отказывают в сертификации исследовательского оборудования якобы из-за того, что технологии, которые используют в компании, опережают отраслевые стандарты.
При этом Лахи подчеркнул, что для изготовления цилиндрического корпуса «Титана» использовали устаревшее сочетание углеродного волокна и титановых крышек с торцов. Такая схема изначально была опасной и непредсказуемой.
Как сообщало ИА Регнум, расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан» возглавила береговая охрана США. На подводном судне, кроме Раша, погибли ещё четыре человека: французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
Аппарат отправился к месту гибели «Титаника» 18 июня. С ним потеряли связь через 1 час 45 минут после погружения. В ходе поисков на дне океана нашли обломки батискафа. По оценке экспертов, разрушение корпуса произошло мгновенно, погибшие не успели испытать боль.
Историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин в беседе с ИА Регнум предположил, что на борту «Титана» произошёл взрыв из-за неисправных аккумуляторных батарей. По версии береговой охраны США, произошёл взрыв, направленный внутрь, — имплозия.