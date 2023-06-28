Вашингтон, 29 июня, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Береговая охрана США заявила о поднятии со дна Атлантического океана обломков батискафа «Титан» с возможными останками погибших. По данным пресс-службы ведомства, вначале вещественные улики приняли на борт судна Horizon Arctic, после чего их доставили в порт Сент-Джонса в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

По словам главы комиссии по расследованию крушения батискафа — капитана Джейсона Ньюбауэра — требуется провести довольно значительную работу для понимания того, какие факторы привели к гибели батискафа с людьми на экстремальных морских расстояниях и глубинах. Это позволит не допускать подобных инцидентов впредь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816360" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Найдены предположительные останки погибших на батискафе «Титан»

Как сообщало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На борту находились пять человек: основатель OceanGate Expeditions (которому принадлежит батискаф) Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Раш, по свидетельству Fox News, два года назад признался на камеру, что «нарушил некоторые правила» при постройке подводной лодки «Титан». Американский финансист Джей Блум заявил, что не раз выражал сомнения в безопасности погружения после того, как в феврале Стоктон Раш предложил ему и его сыну Шону прогуляться к «Титанику». В конце концов места достались пакистанскому бизнесмену и его сыну.

«Что здесь сказать? Общество гиперпотребления порождает экстремально-утрированные формы развлечений: коммерческие полеты на орбиту, общение с белыми акулами в подвешенной на тонком тросике клетке, спуск в батискафе к «Титанику» или в бездонную впадину и им подобные. Степень риска зашкаливает, цена огромная, удовольствие сомнительное», — отмечал 23 июня в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса аппарата произошло очень быстро, всего за долю миллисекунды. По мнению историка подводного флота, капитана I ранга, офицера подводного флота Николая Черкашина, за долю секунды будет раздавлен не только такой аппарат, но и любая подводная лодка, какой бы прочности она ни была, если корпус окажется не герметичен, если есть скрытые трещины.

Люди, скорее всего, не успели даже осознать, что произошло, сообщил 23 июня CNN со ссылкой на экспертов. Как заявил один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич, корпус батискафа «Титан», вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся. Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа, поэтому он не выдержал водяного давления.

Обломки подводного аппарата «Титан», потерпевшего крушение при попытке погрузиться к «Титанику», подняли с глубины примерно в 3800 м. Для этого потребовалось 10 дней.