Аналитики в США рассказали о катастрофическом разгроме ВСУ
Forbes узнал о потере Украиной около 20% Bradley и Leopard 2A6 в одном из боев в Запорожье
Вашингтон, 29 июня, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Попытка подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня под Малой Токмачкой (село в Запорожской области) обернулась катастрофой для украинской армии, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его оценке, ВСУ потеряли больше, чем предполагалось. Аналитики, которые в течение двух недель изучали видео с беспилотников, выяснили, что украинские войска лишились 17 БМП Bradley, четырёх основных боевых танков Leopard 2A6, трёх Leopard 2R и одной бронированной машины поддержки Wisent. Потери среди личного состава ВСУ, по данным Forbes, эквивалентны «целому батальону».
По данным Минобороны РФ, ВСУ каждый день несут серьёзные потери как в технике, так и в живой силе. Ранее российская сторона озвучивала вероятные потери противника в 13 тыс. военных. Схожие данные приводили и западные аналитики.
Дальнейшие наступательные действия ВСУ вряд ли будут успешными, но Запад и не рассчитывает на успех «контрнаступа». Такого мнения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Корреспонденту ИА Регнум он пояснил, что Западу нужна не победа Киева, а максимально возможное затягивание конфликта, для того чтобы ослабить Россию и заставить её истощить свои ресурсы. Когда министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что «главные события» контрнаступления ещё впереди, то он отмечает, что ВСУ придётся задействовать всю оставшуюся западную технику и выкладываться в полную силу на передовой за пару недель до летнего саммита НАТО, чтобы там отчитаться о своих результатах, считает собеседник ИА Регнум — директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин. По его оценке, похвастаться нечем, так как потери оказались примерно в 5–10 раз больше, чем за такой же период были у американцев во Вьетнаме.
Как сообщало ИА Регнум, о начале украинского контрнаступления заявил президент России Владимир Путин 9 июня 2023 года. По его словам, 7 и 8 июня бои были очень интенсивные.
«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач. Это абсолютно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер. Позднее (14 июня) он проинформировал о том, что украинские военные с начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин.
Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечала The New York Times в публикации от 26 июня.