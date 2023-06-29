Вашингтон, 29 июня, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Попытка подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня под Малой Токмачкой (село в Запорожской области) обернулась катастрофой для украинской армии, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его оценке, ВСУ потеряли больше, чем предполагалось. Аналитики, которые в течение двух недель изучали видео с беспилотников, выяснили, что украинские войска лишились 17 БМП Bradley, четырёх основных боевых танков Leopard 2A6, трёх Leopard 2R и одной бронированной машины поддержки Wisent. Потери среди личного состава ВСУ, по данным Forbes, эквивалентны «целому батальону».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным Минобороны РФ, ВСУ каждый день несут серьёзные потери как в технике, так и в живой силе. Ранее российская сторона озвучивала вероятные потери противника в 13 тыс. военных. Схожие данные приводили и западные аналитики.

Дальнейшие наступательные действия ВСУ вряд ли будут успешными, но Запад и не рассчитывает на успех «контрнаступа». Такого мнения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Корреспонденту ИА Регнум он пояснил, что Западу нужна не победа Киева, а максимально возможное затягивание конфликта, для того чтобы ослабить Россию и заставить её истощить свои ресурсы. Когда министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что «главные события» контрнаступления ещё впереди, то он отмечает, что ВСУ придётся задействовать всю оставшуюся западную технику и выкладываться в полную силу на передовой за пару недель до летнего саммита НАТО, чтобы там отчитаться о своих результатах, считает собеседник ИА Регнум — директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин. По его оценке, похвастаться нечем, так как потери оказались примерно в 5–10 раз больше, чем за такой же период были у американцев во Вьетнаме.

Как сообщало ИА Регнум, о начале украинского контрнаступления заявил президент России Владимир Путин 9 июня 2023 года. По его словам, 7 и 8 июня бои были очень интенсивные.

«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач. Это абсолютно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер. Позднее (14 июня) он проинформировал о том, что украинские военные с начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин.

Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечала The New York Times в публикации от 26 июня.