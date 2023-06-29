Тель-Авив, Украина, 29 июня, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Власти Израиля против того, чтобы США передавали Украине систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», так как они опасаются того, что она вместе с другим израильским оружием может попасть в руки Ирана. Об этом 29 июня заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американской газете Wall Street Journal.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол»

«Если эта система попадёт в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — пояснил он.

Израильский премьер также отверг призывы некоторых конгрессменов США и представителей Киева присоединиться к поставкам западного оружия Украине, так как у Израиля есть в этом вопросе опасения, которых не имеется ни у каких союзников киевских властей.

Также Нетаньяху заявил, что он должен обеспечить израильским военным «свободу действий» в Сирии. При этом указывается, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук посчитал опасения того, что эта система попадёт в руки Ирана, «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями».

Как сообщало, 7 июня газета Jerusalem Post написала, что Киев хочет приобрести у израильской стороны системы ПРО «Железный купол». По словам украинского посла в стране, киевским властям нужна военно-техническая поддержка со стороны Израиля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо 50 американских систем ПРО Patriot. Он добавил, что такие средства нужны ВСУ для проведения контрнаступления.