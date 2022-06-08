Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» хочет приобрести Украина у Израиля. Об этом 7 июня сообщила газета Jerusalem Post.

(сс) Пресс-секретариат Армии обороны Израиля ПРО «Железный купол» в Израиле

Как уточняет издание, о помощи запросил правительство Израиля украинский посол в Иерусалиме Евгений Корнийчук. По словам украинского посла, Киеву нужна военно-техническая поддержка Израиля, нужен «Железный купол». При этом Корнийчук утверждает, что Украина не нуждается в пожертвовании в виде системы ПРО, а хочет её купить.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Украине будет самая современная система противовоздушной обороны (ПВО), которая превзойдёт по характеристикам «Железный купол». Израильскую систему ПРО украинский лидер назвал неподходящей для Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию.