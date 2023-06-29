ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о возвращении США в организацию
На внеочередной сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в состав организации
Париж, 29 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Пятая внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открывается в Париже, где рассмотрят условия возвращения США в состав этой организации, сообщается на сайте указанного специализированного учреждения ООН.
Мероприятие созвала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле после получения соответствующего запроса от трети из 193 стран-участниц. Члены организации представят на сессии свою позицию по стремлению США вновь войти в состав учреждения «на основе конкретных финансовых предложений».
Осенью 2017 года Соединённые Штаты объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО. 31 декабря 2018 года США прекратили свое членство в организации.
В марте 2023 года американские власти заявили о планах вернуть свою страну в состав ЮНЕСКО. 11 июня портал Axios распространил информацию о том, что США уведомили организацию о решении восстановить членство.
ЮНЕСКО создали в ноябре 1945 года. Организация занимается вопросами образования, науки и культуры, в том числе объектами, входящими в список Всемирного наследия. Её штаб-квартира располагается в Париже.