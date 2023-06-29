Париж, 29 июня, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Пятая внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открывается в Париже, где рассмотрят условия возвращения США в состав этой организации, сообщается на сайте указанного специализированного учреждения ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Мероприятие созвала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле после получения соответствующего запроса от трети из 193 стран-участниц. Члены организации представят на сессии свою позицию по стремлению США вновь войти в состав учреждения «на основе конкретных финансовых предложений».

Осенью 2017 года Соединённые Штаты объявили о намерении выйти из ЮНЕСКО. 31 декабря 2018 года США прекратили свое членство в организации.

В марте 2023 года американские власти заявили о планах вернуть свою страну в состав ЮНЕСКО. 11 июня портал Axios распространил информацию о том, что США уведомили организацию о решении восстановить членство.

ЮНЕСКО создали в ноябре 1945 года. Организация занимается вопросами образования, науки и культуры, в том числе объектами, входящими в список Всемирного наследия. Её штаб-квартира располагается в Париже.