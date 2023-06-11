Вашингтон, 11 июня, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты уведомили ЮНЕСКО о своём решении возобновить членство в организации. Об этом 11 июня порталу Axios сообщил неназванный представитель госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

По данным портала, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил письмо гендиректору организации Одри Азуле, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО.

План был согласован в результате длительных переговоров между Госдепом и представителями организации. Сообщается, что среди прочего он содержит график выплат задолженностей США.

Таким образом, отмечает портал, США намерены восстановить свой статус страны — члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля глава ЮНЕСКО побывала в Киеве с визитом. Замглавы министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это событие огромным знаком поддержки усилий украинских властей по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что поездку на Украину генерального директора ЮНЕСКО можно расценивать только лишь как очередную «политическую пиар-акцию».