Вашингтон, 31 декабря, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Вступило в силу решение американских властей о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). США объявили о таком намерении осенью 2017 года.

Флаг ЮНЕСКО

С 31 декабря 2018 года прекращено полноправное членство США в ЮНЕСКО. Вашингтон оставляет за собой статус наблюдателя, однако более не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия.

Поводом к решению США стали разногласия, связанные с конфликтом Израиля и Палестины. Американские власти заявляли, что покидают организацию, в том числе из-за «продолжающегося антиизраильского уклона».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США сообщил о выходе Вашингтона из ЮНЕСКО 12 октября 2017 года. Генеральный директор организации Ирина Бокова назвала это известие «потерей для семьи ООН».

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