Донецк, 29 июня, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Владимира Путина Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду Вооружённых сил России на авдеевском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

«На авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду», — написал Пушилин в своём Telegram-канал 28 июня.

По словам врио главы ДНР, Сергей Кириенко посмотрел технические разработки подразделения и отметил некоторые интересные решения. «Боевой дух на высоте!» — добавил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Сергей Кириенко побывал на передовой в Донецкой Народной Республике. По словам Дениса Пушилина, во время встречи они поговорили о снабжении подразделений.