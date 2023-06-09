Донецк, 9 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывал на передовой в Донецкой Народной Республике, сообщил 9 июня врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Официальный канал врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Сергей Кириенко на передовой в ДНР

«Поговорили о снабжении, оно штатное, а то, что необходимо точечно, дополнительно закрывают Народный фронт и другие меценаты», — написал он.

Пушилин отметил, что на передовой настроение боевое.

«Парни рассказали о военных перспективах — они вселяют оптимизм», — сказал врио главы республики.

Ранее сообщалось, что Кириенко 8 июня побывал в пункте временного размещения пострадавших от ЧС граждан в Скадовске Херсонской области. В пункте в настоящее время находятся около тысячи человек, он может вместить до 5 тысяч человек.