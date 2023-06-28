Минск, 29 июня, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в соглашение Белоруссии с Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Соответствующий документ опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Ратифицировать протокол <…> о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года, подписанный в Минске 3 декабря 2022 года», — говорится в тексте законопроекта.

В мае этот документ одобрила нижняя палата белорусского парламента, а в июне — верхняя. Подписанный президентом Белоруссии закон вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко объявил о начале формирования региональной группировки войск в рамках договоренностей с Россией. После этого в республику прибыли первые эшелоны с подразделениями российских войск.

В начале января министерство обороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки и ее готовности выполнить задачи по защите Союзного государства. 2 июня белорусское оборонное ведомство объявило о прибытии в страну подразделений личного состава, специальной техники и общевойскового вооружения Вооружённых сил России в рамках плановой ротации региональной группировки войск.