Минск, 10 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это всё по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил Лукашенко на совещании с военными и силовиками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября проводит совещание с руководством силовых ведомств.

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