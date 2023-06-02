Минск, 2 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Подразделения личного состава, специальная техника и общевойсковое вооружение Вооружённых сил России прибыли в Белоруссию в рамках плановой ротации региональной группировки войск. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«В настоящее время в интересах повышения обороноспособности Союзного государства продолжается реализация мероприятия по повышению боевых возможностей… частей на территории Республики Беларусь», — говорится в распространённом сообщении.

По данным Минобороны республики, с территории РФ прибыли зенитно-ракетный комплекс С-400. Кроме того, в Белоруссию комбинированным способом прибыли личный состав, вооружение и техника общевойсковых танковых соединений ВС России.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии сообщили, что в республике началась совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск Союзного государства.