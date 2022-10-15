Минск, 15 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Первые эшелоны с военнослужащими Вооружённых сил (ВС) РФ, которые входят в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Белоруссии.

Mil.ru ВС РФ

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что первых прибывших в республику российских военных встретили хлебом-солью и с военным оркестром. При этом также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлены прибытие подразделений ВС РФ в Белоруссию и кадры с церемонии их встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что Киеву следует отвести военных от границы с республикой, а не размещать там иностранные миссии с оружием.