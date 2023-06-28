Вашингтон, 29 июня, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Главы Министерств обороны Соединённых Штатов Америки и Германии Ллойд Остин и Борис Писториус в ходе встречи в здании Пентагона обсудили ситуацию на Украине, военную помощь ВСУ и усиление восточного блока НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Два лидера обсудили <…> вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

По информации Пентагона, стороны также затронули поддержку Германией укрепления восточного блока НАТО, в том числе и помочь американской стороне в размещении военных баз и военнослужащих на территории ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга сообщил, что 28 июня состоится визит главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса.