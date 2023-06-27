Вашингтон, 27 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в среду, 28 июня, посетит Пентагон, где на встрече с министром обороны Соединённых Штатов Америки Ллойдом Остином обсудит укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Борис Писториус

«Завтра министр Остин примет министра обороны ФРГ Бориса Писториуса», — сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга 27 июня.

Он подчеркнул, что центральными темами переговоров Ллойда Остина и Бориса Писториуса станут укрепление восточного фланга Североатлантического альянса и оказание значительной поддержки Украины в сфере безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Пентагон составил новый пакет предназначенной для Вооружённых сил Украины военной помощи на общую сумму в 500 миллионов долларов. В него войдут 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортёров Stryker, а также снаряды для артиллерии, РСЗО и ЗРК Patriot.